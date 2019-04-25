Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим в отношении ОАО «Международный банк финансов и инвестиций» (МБФИ), 25 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков кредитной организации солидарно с ее бывшего председателя правления Владимира Сахарова и бывшего члена правления Михаила Федорова в размере порядка 940 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Напомним, Центробанк отозвал у МБФИ лицензию 27 апреля 2016 года, упомянув в числе причин, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Позже в том же году банк был признан банкротом.



«В ходе конкурсного производства установлено, что руководители банка совершали действия по формированию активов банка технической ссудной задолженностью, ненадлежащим образом организовали систему управления, в результате чего банку причинен ущерб», — отмечают в АСВ, уточняя, что указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения руководителей кредитной организации к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.