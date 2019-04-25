Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Итуруп» на уровне «В+(RU)», изменив прогноз по рейтингу со «стабильного» на «позитивный».

«Кредитный рейтинг банка «Итуруп» обусловлен очень слабой рыночной позицией, сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию», — отмечается в релизе агентства .

Аналитики, в частности, поясняют, что очень слабая оценка бизнес-профиля банка («b-») обусловлена существенной концентрацией его деятельности в одном регионе (Сахалинская область), который отличает ограниченная клиентская база, слабой диверсификацией операционного дохода в связи с доминированием одного направления бизнеса (расчетно-кассовое обслуживание), а также существенной концентрацией на обслуживании интересов собственника (основной бенефициар банка с долей 99,75% — Александр Верховский).

Изменение прогноза на «позитивный» отражает ожидания АКРА относительно возможного повышения оценки бизнес-профиля банка благодаря укреплению его позиции на банковском рынке в Дальневосточном федеральном округе и росту диверсификации бизнеса в рамках реализации новой стратегии.



В середине апреля 2019 года была принята новая стратегия развития банка «Итуруп» до 2024 года, предполагающая активное привлечение новых клиентов для расчетно-кассового обслуживания с целью диверсификации обязательств, а также значительный рост кредитования юридических лиц. АКРА также отмечает изменения в управленческом составе банка (назначены новый председатель правления и заместитель председателя правления), связанные с реализацией новой стратегии. По мнению агентства, успешная реализация новой стратегии может привести к росту рыночной доли банка в основном регионе присутствия и диверсификации бизнеса.