Миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал в Девятый арбитражный апелляционный суд апелляцию по иску Первого коллекторского бюро (ПКБ) к своему генеральному директору Максиму Владимирову, который позднее стал фигурантом по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.



В своем иске ПКБ требовало взыскать с Владимирова убытки, якобы понесенные компанией при передаче в банк «Восточный» пакета акций люксембургской фирмы International Financial Technology Group (IFTG) в счет погашения кредита на 2,5 млрд рублей. Тогда московский арбитраж отказался удовлетворить требования ПКБ. При этом в ходе судебного разбирательства была проведена независимая экспертиза стоимости акций IFTG — переданный «Восточному» пакет был оценен в 3,08 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу Юсупова, назначив заседание на 30 мая, отмечается в материалах картотеки.

Сделка с акциями IFTG между ПКБ и «Восточным» легла в основу уголовного дела, возбужденного в феврале 2019 года по заявлению Юсупова, против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, Максима Владимирова и ряда других фигурантов. По версии следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от «Восточного» в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.