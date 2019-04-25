Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные РДЭ (рейтинги дефолта эмитента) Банка ДОМ.РФ под наблюдение с возможностью повышения (Rating Watch Positive). Согласно данным агентства, долгосрочные РДЭ банка в иностранной и национальной валюте находятся на уровне «BB-». Полный список рейтинговых действий и текущих рейтингов банка приводится в сообщении Fitch .

Рейтинговое действие связано с ожидаемым капитальным вливанием в объеме 55 млрд рублей, которое банк должен получить от своего акционера — АО «ДОМ.РФ» (Единый институт развития в жилищной сфере). Предполагается, что вливание будет осуществлено в текущем году в два этапа. Первый транш в 15 млрд рублей должен поступить уже в апреле или мае (акции допэмиссии уже оплачены), а по сроку второй докапитализации на 40 млрд меньше определенности, поскольку поддержка в конечном итоге поступит от правительства, что требует внесения поправок в федеральный бюджет.



Агентство планирует вывести рейтинг Банка ДОМ.РФ из-под наблюдения после получения кредитной организацией второго транша помощи. Предполагается,что долгосрочные РДЭ банка, по крайней мере первоначально, будут повышены на одну ступень и окажутся на две ступени ниже рейтингов материнской организации (рейтинги «ДОМ.РФ» находятся на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом), указывают в рейтинговом агентстве.