Центральный банк России отозвал лицензию у Холдинвестбанка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 26 апреля 2019 года № ОД-959 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Холдинвестбанк» (регистрационный номер 2837, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское)», — говорится в сообщении.

Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7.2 федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении.

В частности, ЦБ указывает, что решение было связано с проведением сомнительных транзитных операций, осуществлением схемных операций по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, занижением величины необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к Холдинвестбанку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В Холдинвестбанк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Банк — участник системы страхования вкладов.

