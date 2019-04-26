Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества девяти контролировавших банк «Пульс Столицы» лиц на общую сумму 728,1 млн рублей, говорится в определении суда.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его бывших руководителей и взыскании с них денежных средств.

Однако суд отклонил ходатайство АСВ. Агентством не обоснованы причины обращения с заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, не представлены доказательства, подтверждающие доводы заявления. Также АСВ не обосновано, насколько истребуемая конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования.

Кроме того, заявителем не представлены доказательства того, что непринятием данных мер будет причинен значительный ущерб.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016 года контролировавшими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка «Пульс Столицы» на неликвидные, в том числе путем предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам. Несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителями банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, заявило АСВ.