Одним из следствий введения на российском банковском рынке подхода к формированию резервов на кредитные потери, сходного с МСФО 9, стало существенное сокращение капитала банков по итогам двух месяцев текущего года, отраженное в составе корректировки прибыли за предыдущие годы в размере 897 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре российских банков за два месяца 2019 года от Fitch Ratings.

«Наиболее значимым событием в банковском секторе в январе — феврале 2019 года стало введение подхода к формированию резервов на кредитные потери, сходного с МСФО 9, в рамках принимаемых Центральным банком Российской Федерации мер по приведению российских регулятивных правил учета в соответствие с международными практиками. Как следствие, по итогам двух месяцев 2019 года ряд банков показали существенное снижение капитала, отраженное в составе корректировки прибыли за предыдущие годы в размере 897 млрд рублей (10% от капитала на конец 2018 года, или 90% от чистой прибыли сектора за прошлый год)», — отмечается в обзоре.

По данным Fitch, банки, на долю которых приходилась основная часть этой суммы, а также те, у которых капитал уменьшился наиболее существенно, включают группу ВТБ (300 млрд рублей, 17% от суммарного капитала группы на конец 2018 года), Россельхозбанк (178 млрд, 57%), «Траст» (439 млрд, почти двукратное увеличение отрицательного капитала), «Россию» (13 млрд, 25%), «Русский Стандарт» (13 млрд, 27%) и «Восточный» (11 млрд рублей, 31%).

Кроме того, как указывают аналитики, наблюдались существенное, хотя и носящее технический характер, увеличение просроченной задолженности — на общую сумму 1,1 трлн рублей — и одновременно отрицательная корректировка справедливой стоимости в размере 942 млрд рублей (отраженная на специальных новых счетах), которую Fitch рассматривает как резерв под обесценение. В результате просроченная задолженность увеличилась до 4,3 трлн рублей, или 7,5% от всех кредитов.

«Данное увеличение частично обусловлено более строгим определением просроченной задолженности и включением начисленных процентов по «плохим» кредитам, которые до того, как были приняты изменения в учете, отражались на внебалансовых счетах», — поясняют эксперты.

Наиболее значительные отрицательные корректировки справедливой стоимости, согласно отчету, были у группы ВТБ (277 млрд рублей, 2,5% от валовых кредитов), «Траста» (335 млрд, 39%, но при этом резервы снизились на 194 млрд рублей) и Газпромбанка (125 млрд, 2,9%, резервы сократились на 61 млрд рублей). Россельхозбанк отразил в отчетности небольшое снижение справедливой стоимости — в размере 3 млрд рублей, но при этом резервы у него увеличились на 184 млрд рублей (8,2% от валовых кредитов).

«Банк «Траст» также, вероятно, признал обесценение своих нерыночных долевых ценных бумаг и инвестиций в дочерние структуры, которые сократились почти до нуля с 449 млрд рублей, хотя некоторые из них могли быть проданы», — пишут аналитики.

В то же время ряд банков отразили восстановление резервов в отчете о прибылях и убытках в результате изменений в учете, и в результате прибыль сектора по итогам двух месяцев 2019 года оказалась завышенной — 0,4 трлн рублей. «По нашим оценкам, базовая прибыль без изменений в учете составила лишь половину этой суммы, или 0,2 трлн рублей, что соответствует среднему уровню прибыли за два месяца в 2018 году», — добавляют в Fitch.



Там подчеркивают, что указанные выше корректировки к капиталу не влияют на расчет регулятивных показателей капитала, поэтому банки продолжают соблюдать соответствующие регулятивные нормативы. «На данный момент неясно, потребует ли ЦБ РФ (и когда) от российских банков отражать эти изменения в регулятивных показателях капитала, но длительная отсрочка может рассматриваться как существенное послабление со стороны регулятора. Насколько нам известно из обсуждений с банками, ЦБ РФ продолжает давать пояснения по вопросу применения МСФО 9», — отмечают в агентстве.