Несколько крупных банков РФ, не относящихся к системно значимым, не соблюдали требования по надбавкам к капиталу по состоянию на конец февраля, следует из обзора российских банков за два месяца 2019 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Средние показатели базового, основного и общего капитала в секторе (без учета банка «плохих» долгов, созданного на основе «Траста») были стабильными в январе — феврале, поскольку рост кредитования компенсировался снижением рублевой стоимости взвешенных по риску валютных активов в результате умеренного укрепления рубля, и составили 9,9%, 10,6% и 14,4% соответственно на конец указанного двухмесячного периода.

В Fitch отмечают, что все 11 системно значимых банков на конец 2018 года имели консолидированные показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавок (базовый капитал: 7,025%, основной капитал: 8,525%, общий капитал: 10,525%). На конец февраля их неконсолидированные показатели достаточности капитала также были выше этих требований, поскольку корректировки по МСФО 9 не были отражены в расчете регулятивного капитала.

Аналитики напоминают, что ЦБ РФ решил поэтапно увеличивать требования к капиталу с учетом надбавок на квартальной основе в течение 2019 года (вместо ранее планировавшегося единовременного повышения с 1 января) до максимального уровня в 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала. С 1 апреля системно значимые банки на консолидированной основе должны иметь показатель базового капитала на уровне 7,15%, показатель основного капитала — на уровне 8,65% и показатель общего капитала — на уровне 10,65%. «Мы полагаем, что все системно значимые банки должны суметь обеспечить выполнение этих требований, хотя ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк имеют достаточно ограниченный запас прочности в сравнении с другими системно значимыми банками», — оценивало Fitch ситуацию на момент до вступления в силу повышенных требований.

Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок — ниже (базовый капитал: 6,375%, основной капитал: 7,875% и общий капитал: 9,875%; в течение 2019 года будут увеличены до 7%, 8,5% и 10,5% соответственно), уточняют в Fitch.

На конец февраля три банка из выборки, не являющихся системно значимыми (без учета банков, которые находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации), — Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк и МТС Банк — соблюдали необходимые нормативы, но на неконсолидированной основе их показатели капитала были ниже минимальных требований с надбавками (у УБРиР и МТС Банка — по основному капиталу, у СКБ-Банка — по базовому капиталу). В то же время невыполнение требований по надбавкам на иные даты, чем конец каждого квартала, не считается нарушением, а их невыполнение на конец квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, подчеркивают эксперты.



Также в обзоре указано, что суммарный отрицательный капитал у группы СМП, который обусловлен санацией Мособлбанка, сократился с 62 млрд до 56 млрд рублей.