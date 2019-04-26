Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Московскому Кредитному Банку до уровня «ruА», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг «ruA-» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.



«Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов банка и, как следствие, снижением давления на его капитал. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватной оценкой рентабельности и достаточности капитала, приемлемым качеством активов, удовлетворительными оценками ликвидной позиции и корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

Сильное положительное влияние на рейтинг оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в связи со статусом системно значимой кредитной организации, отмечают аналитики.