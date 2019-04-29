Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2018 год составила около 18 млрд рублей. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации, распространенном в понедельник.

Годом ранее показатель составлял почти 30 млрд, свидетельствуют данные финансового документа.

«Причина снижения прибыли по сравнению с 2017 годом — существенное снижение нерегулярных доходов (на фоне роста доходов от основного бизнеса). Помимо этого на снижение чистой прибыли повлияли расходы на проект «Халва». Проект развивается лучше наших ожиданий, но требует первоначальных инвестиций, которые окупятся в следующие два года», — комментируют в банке.

Как уточняется, прибыль от регулярного бизнеса (то есть без учета неповторяющихся доходов и расходов) выросла на 21% до 23,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 39% до 190 млрд рублей, в основном за счет низкорисковых залоговых кредитов (автокредитов и ипотеки). Корпоративный портфель, включая кредиты и облигации, вырос на 20% до 577 млрд рублей, прежде всего за счет присоединения РосЕвроБанка к Совкомбанку во второй половине 2018 года.

Капитал банка увеличился на 34% до 114 млрд рублей на 31 января 2018 года за счет чистой прибыли за год, привлечения инвестиций в капитал банка на 10 млрд рублей и размещения субординированных облигаций. При этом банк выплатил за год около 8 млрд рублей дивидендов, а отрицательный эффект для капитала от первого применения МСФО 9 составил 3 млрд рублей.

В Совкомбанке напоминают, что в августе он провел дополнительную эмиссию, выпустив акции на сумму 10 млрд рублей в пользу Российско-китайского инвестиционного фонда, суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund, суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority, японского публичного фонда SBI Holdings Inc., ряда ближневосточных суверенных фондов, Ильи Бродского и Андрея Суздальцева. В апреле 2019 года завершилась еще одна дополнительная эмиссия акций банка в пользу ряда суверенных фондов. Банк привлек 6 млрд рублей, которые пойдут на развитие Совкомбанка.