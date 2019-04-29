Промсвязьбанк открыл новый офис в Московской области в поселке Власиха. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Военнослужащим, членам их семей и жителям города будет доступен полный спектр банковских услуг от ПСБ. В новом офисе можно открыть вклад, получить кредит и кредитную карту, заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, оформить зарплатную карту или оплатить услуги ЖКХ. Часть услуг можно будет получить через банкомат», — говорится в сообщении.

Отделение располагается по адресу: ул. Заозерная, д. 9А.

Банкомат будет работать круглосуточно. Офис работает с 10:00 до 19:00 без перерыва, воскресенье и понедельник — выходные дни.