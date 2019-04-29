Центробанк представил регламент работы своей платежной системы в праздничные дни: 2, 3 и 10 мая 2019 года.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, прием распоряжений о списании и зачислении денежных средств по счетам, открытым в полевых учреждениях Банка России, не осуществляется.

Кассовое обслуживание кредитных организаций Банк России осуществляет 3 и 10 мая 2019 года.

Также ЦБ в праздничные дни будет проводить депозитные операции овернайт для повышения возможностей кредитных организаций по управлению ликвидностью.

«Возврат денежных средств, размещенных в депозиты овернайт 2 и 3 мая 2019 года, и начисленных по ним процентов будет осуществлен 6 мая 2019 года, а средств, размещенных 10 мая 2019 года, и начисленных по ним процентов — 13 мая 2019 года», — уточнил регулятор.