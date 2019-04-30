ЦБ направляет в бюджет все доходы от участия в капитале Сбербанка

Сбербанк еще как минимум три года не будет направлять на дивиденды 50% от своей чистой прибыли по МСФО, Центробанк в 2019–2021 годах может недополучить от крупнейшего госбанка 661 млрд рублей. Об этом рассказали «Известиям» в Счетной палате (СП).

В госбанке это комментировать отказались. Ранее банк сообщил, что в этом году по итогам 2018-го заплатит акционерам 43,5% от заработанного. При этом ЦБ направляет в бюджет все доходы от участия в капитале Сбербанка.

В СП ожидают, что в общей сложности в 2019–2021 годах бюджет недополучит от дивидендов крупнейших акционерных обществ с государственным участием 1,3 трлн рублей. Таким образом, на Сбербанк приходится половина этой суммы.

В положении о дивидендной политике банка не указано конкретного размера отчислений, которые Сбербанк должен направлять на выплаты, но установлено, что банк будет стремиться в течение трех лет повышать его до 50% по МСФО.

Вывод о рисках недопоступления неналоговых доходов в части дивидендов основан на анализе фактических выплат, размер которых в предыдущие три года в среднем составлял около 27,1%, уточнили в СП.

В ЦБ оперативно не ответили на вопрос «Известий» о реалистичности прогнозов Счетной палаты.

В пресс-службе Минфина ранее говорили «Известиям», что проводится последовательная политика по увеличению доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, до 50% от чистой прибыли по МСФО. Большинство компаний уже перешли на этот принцип. Так, в 2018-м поступления дивидендов выросли на 61 млрд рублей, или на четверть от 2017 года, подчеркнули в министерстве.

Направлять на выплаты акционерам 50% от чистой прибыли — нормальная международная практика, отметил доцент РАНХиГС Алисен Алисенов. По его словам, ранее российские компании не могли платить половину своих доходов из-за кризиса и низких цен на нефть, однако сейчас экономическая ситуация значительно улучшилась. Эксперт подчеркнул, что дивиденды должны стать одним из источников финансирования нацпроектов.