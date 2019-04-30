Центробанк решил ужесточить требования к нерыночным активам, которые он готов принимать в залог для предоставления банкам ликвидности. Речь идет о предоставлении рефинансирования под залог кредитов, которые банки выдали компаниям. С 1 сентября ЦБ будет принимать в обеспечение кредиты, выданные заемщикам с рейтингами не ниже «А» от АКРА или «ruА» от «Эксперт РА», ведущими деятельность в нефинансовом секторе экономики, сообщают «Ведомости» .

Также ЦБ указал, что включать в перечень заемщиков, чьи кредиты могут выступать залогом, будет после того, как оценит их кредитное качество. «Эксперт РА» насчитал 57 заемщиков, соответствующих требованиям ЦБ, АКРА – 23.

Последний раз банки активно занимали у ЦБ под залог нерыночных активов прошлой осенью: в сентябре их долг по этому инструменту вырос с 307 млрд до 802 млрд рублей, а к концу октября задолженность банков достигла 864 млрд – это был двухлетний рекорд. Сейчас банки должны регулятору 250 млрд рублей по кредитам под залог нерыночных активов.

По мнению экспертов, вряд ли новая методология ЦБ значительно ограничит возможность банков в привлечении финансирования: компаний с рейтингом «А» и выше достаточно много, и, скорее всего, основная часть обеспечения банков уже сейчас представлена договорами именно с такими компаниями. При этом банки редко обращаются к этому способу привлечения денег, так как это дорого – от 8,75% годовых.