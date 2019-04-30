Капитал группы Сбербанка вырос с начала 2019 года на 3,3% до 4,08 трлн рублей

Сбербанк показал по итогам I квартала 2019 года чистую прибыль в размере 226,6 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,8%, по сравнению с предыдущим кварталом — 28,6%. Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,55 рубля за три месяца 2019 года.

Рентабельность капитала достигла 22,9%, рентабельность активов — 3,1%. «Рентабельность капитала в 22,9% была обеспечена несмотря на замедление темпов роста чистого процентного дохода, связанного с прохождением в первом квартале точки локального минимума процентной маржи. Оснований для пересмотра прогноза результатов группы на 2019 год нет», — комментирует заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

Чистые процентные доходы за I квартал 2019 года составили 337,5 млрд рублей (плюс 1,2% к аналогичному периоду прошлого года). Процентные доходы увеличились на 11,4% в годовом выражении, до 580,4 млрд рублей, на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки на 13,8% год к году — до 20,8 трлн, указано в релизе. По сравнению с началом года объем кредитов сократился на 1,2%, свидетельствуют данные отчетности.

Розничный кредитный портфель вырос на 3,5% за квартал до 7 трлн рублей. В том числе портфель потребительских кредитов увеличился на 4,6% по сравнению с началом года, ипотечный — на 2,3%.

Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) сократился на 3,4% за квартал, до 13,8 трлн рублей, в большей степени за счет влияния валютной переоценки.

Согласно данным управленческого учета, рост объема кредитов в рублях за квартал составил 0,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки уменьшился на 3,7%.

В общей сложности активы выросли за квартал на 0,4% до 31,3 трлн рублей.



Объем средств клиентов по сравнению с началом года увеличился на 2,3% и составил 21,4 млрд рублей. В том числе объем средств клиентов-физлиц уменьшился на 1,1% до 13,3 трлн, корпоративных клиентов — вырос на 8,6% до 8 трлн.



В числе прочего сообщается, что расходы банка на страхование вкладов в I квартале 2019 года увеличились на 18,4% в годовом выражении, составив 21,2 млрд рублей. В состав обязательств банка, по которым начисляются взносы в Агентство по страхованию вкладов, были включены средства предприятий среднего и малого бизнеса, что также оказало влияние на рост взносов в систему страхования вкладов (плюс 1,9 млрд), указано в релизе.

Чистый комиссионный доход группы за отчетный квартал составил 104,5 млрд рублей (плюс 10,7% год к году в основном за счет роста чистых доходов от операций с банковскими картами на 24% и операций с иностранной валютой и драгоценными металлами на 15,1%).

Темпы роста продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за три месяца 2019 года превысили 11% к аналогичному прошлогоднему периоду. Активы бизнеса по управлению благосостоянием достигли 1,3 трлн рублей.

Общий капитал группы, согласно расчетам по «Базелю III» (стандартному подходу с применением внутренних рейтингов), составил 4,08 трлн рублей на 31 марта 2019 года, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом в основном за счет нераспределенной прибыли.

Активы группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, сократились на 1%, до 31,5 трлн, за счет снижения кредитного риска.



Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня улучшился на 78 базисных пунктов (0,78 процентного пункта) до 12,63%, общего капитала — на 53 б. п. (0,53 п. п.) до 12,96%.