Сбербанк в рамках сделки по продаже турецкого Denizbank не получит от покупателя — эмиратского Emirates NBD Bank дополнительных процентов на покупную цену. Уточнения условий сделки приводятся в квартальном отчете Сбербанка по МСФО .

В банке напоминают, что изначальное обязывающее соглашение с Emirates NBD о продаже последнему 99,85% акций Denizbank было заключено в мае 2018 года. Была установлена цена в 14,6 млрд турецких лир с расчетами по механизму locked box (по фиксированной цене. — Прим. Банки.ру; цена была основана на консолидированных собственных средствах Denizbank на 31 октября 2017 года). При этом Emirates NBD должен был дополнительно выплатить проценты на покупную цену за период с 31 октября 2017 года по дату закрытия сделки. Расчеты по сделке должны были быть произведены в долларах, и договор включал элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии турецкой лиры в доллар внутри узкого диапазона. Также договор предполагал, что как часть сделки Emirates NBD приобретает у Сбербанка по номинальной стоимости права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком.

В начале апреля 2019 года Сбербанк и Emirates NBD подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир. Собственный консолидированный капитал Denizbank по турецким стандартам отчетности равнялся 15,51 млрд турецких лир на 31 декабря 2018 года.

В апрельском релизе «Сбера» это отдельно не указывалось, однако в материалах опубликованной сегодня отчетности по МСФО уточняется, что в настоящий момент дополнительная выплата покупателем процентов на покупную цену не предусматривается. Кроме того, элемент хеджирования курса конверсии был заменен на другой способ расчета курса конверсии, также были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Как и сообщалось при подписании сделки с обновленными условиями, ожидается, что она будет закрыта во II квартале 2019 года. Закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами соответствующих юрисдикций.



Напомним, что после подписания обязывающего соглашения закрытие сделки неоднократно переносилось. Изначально не исключалась возможность ее закрытия даже и в III квартале 2018-го. В Сбербанке после подписания майского соглашения 2018 года также заявляли, что сделка по продаже Denizbank в любом случае будет прибыльной для него.

