Численность сотрудников группы Сбербанка сократилась в I квартале текущего года на 2 455 человек, следует из данных его квартальной отчетности по МСФО .

«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 марта 2019 года составила 291 297 человек (31 декабря 2018 года — 293 752 человека)», — указано в материалах финансового документа.

По итогам 2018 года Сбербанк сообщал в отчетности по МСФО о сокращении численности сотрудников группы на 16,5 тыс. человек, а отдельно в IV квартале — на 2,4 тыс. человек. Это произошло «вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса».

В январе 2017 года глава Сбербанка Герман Греф говорил о сокращении штата кредитной организации вдвое к 2025 году (на тот момент было 330 тыс. сотрудников) по мере развития дистанционного банковского обслуживания.



В релизе Сбербанка по квартальной отчетности в соответствии с МСФО указано, что операционные расходы группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в I квартале 2019 года составили 152,3 млрд рублей, увеличившись на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года. «На рост расходов в большей степени повлияло изменение подхода к капитализации расходов на создание программных продуктов внутри группы в рамках оптимизации работы блока «Технологии». Также оказали влияние изменение курса рубля по сравнению с I кварталом 2018 года и повышение ставки НДС c начала года. Без учета данных изменений операционные расходы снизились бы на 0,5%», — указывают в банке.

По состоянию на 31 марта 2019 года деятельность группы осуществляется через Сбербанк и его основные дочерние компании в РФ (АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Сбербанк Капитал», группу компаний Sberbank CIB, АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», ООО «Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ООО «Страховая компания «Сбербанк страхование», ООО «Сбербанк Факторинг», ООО «Цифровые технологии» и Сетелем Банк), а за пределами России — через дочерние банки, расположенные в Турции, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной Европы, а также через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и компании группы Sberbank CIB в США, Великобритании, на Кипре и в ряде других стран. В мае 2018 года группа заключила обязывающее соглашение о продаже бизнеса в Турции.

