В Альфа-Банке сообщили, что все системы банка, в том числе мобильный банк, работают в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

«Все системы банка работают в штатном режиме. Наблюдалась частичная недоступность сервиса около пяти минут», — уточнили в банке.

Согласно данным Downdetector, пользователи приблизительно с 13:30 мск начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения. Почти 60% пользователей сообщили о невозможности перевода денег, еще около 30% пользователей жаловались на проблему со входом в систему.