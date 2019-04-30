Инвестиции Сбербанка в Rambler Group составят около 1% чистой прибыли кредитной организации за год. Об этом во время телефонной конференции сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

«Покупка Rambler Group соответствует нашей стратегии. Я не могу раскрыть все детали, могу дать только одну цифру — стоимость сделки достаточно низкая, примерно 1% от нашей чистой прибыли за весь год на уровне группы. Примерно такая сумма», — отметил топ-менеджер.

Ранее Сбербанк сообщил, что подписал с Rambler Group юридически обязывающие документы об инвестициях в капитал компании. В результате сделки госбанк получит 46,5% IT-корпорации, которые сейчас принадлежат A&NN и Era Capital. Закрытие сделки ожидается в III квартале текущего года.

По итогам 2018 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 831,7 млрд рублей. Согласно прогнозу банка, в 2019-м показатель может увеличиться более чем на 10%.