Сбербанк в ближайшее время не планирует менять дивидендную политику, сообщил во время телефонной конференции зампред правления банка Александр Морозов.

«Мы не считаем, что будут какие-то изменения дивидендной политики. Поэтому будем следовать тому, что было утверждено в 2017 году — выплата дивидендов раз в год», — сказал топ-менеджер. Он добавил, что плановая отметка выплат в 50% от чистой прибыли будет достигнута в 2020 году.

С 2017 года дивидендная политика Сбербанка предусматривает постепенное увеличение размера выплат акционерам до уровня 50% чистой прибыли по МСФО при соблюдении одного условия — достаточности базового капитала группы «Сбербанка» на уровне 12,5% (по методологии «Базеля III»). Согласно стратегии, показатель должен быть достигнут к 2020 году и удерживаться на среднесрочном горизонте.

В апреле набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 43,45% от прибыли по МСФО, или 361,39 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем в 2017 году. По данным Счетной палаты, ЦБ может недосчитаться 661 млрд рублей дивидендов от Сбербанка в течение ближайших трех лет. Расчеты ведомства приводила газета «Известия».