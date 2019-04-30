Сбербанк в ближайшее время не планирует менять дивидендную политику, сообщил во время телефонной конференции зампред правления банка Александр Морозов.

«Мы не считаем, что будут какие-то изменения дивидендной политики. Поэтому будем следовать тому, что было утверждено в 2017 году — выплата дивидендов раз в год», — сказал топ-менеджер. Он добавил, что плановая отметка выплат в 50% от чистой прибыли будет достигнута в 2020 году.

С 2017 года дивидендная политика Сбербанка предусматривает постепенное увеличение размера выплат акционерам до уровня 50% чистой прибыли по МСФО при соблюдении одного условия — достаточности базового капитала группы «Сбербанка» на уровне 12,5% (по методологии «Базеля III»). Согласно стратегии, показатель должен быть достигнут к 2020 году и удерживаться на среднесрочном горизонте.

В апреле набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 43,45% от прибыли по МСФО, или 361,39 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем в 2017 году. По данным Счетной палаты, ЦБ может недосчитаться 661 млрд рублей дивидендов от Сбербанка в течение ближайших трех лет. Расчеты ведомства приводила газета «Известия».

ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей за три года
ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей за три года

В положении о дивидендной политике банка не указано конкретного размера отчислений, которые Сбербанк должен направлять на выплаты.