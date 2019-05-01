Средний рост смертности за восьмой сезон вырастет на 63%

Газпромбанк применил практику рейтингования компаний к героям сериала «Игра престолов». Основным персонажам восьмого сезона были присвоены оценки от «ААА» до «D» в зависимости от их шансов выжить к концу саги. Рейтинги основаны на общей обстановке перед началом финального сезона сериала, а также индивидуальных качествах героев, говорится в исследовании Центра рейтингового консультирования Газпромбанка. В расчет брались аппетит персонажа к риску, умение владеть оружием, интеллект, поддержка семьи или высших сил.

Так, рейтинг «ААА» означает минимальные шансы на летальный исход, а оценка «D» — грядущую смерть. Высший балл от аналитиков («АА+») получили Безликие, тайное общество убийц из вольного города Браавоса. Тирион Ланнистер получил рейтинг «ВВВ», что означает высокие шансы на выживание. Рейтинги героев — претендентов на Железный трон ниже. Например, Джону Сноу, Сансе Старк и Арье Старк присвоены оценки «ВВВ-», Дейенерис Таргариен — «ВВ+», а Серсее Ланнистер — «В+».

«Дефолтный» рейтинг «D» получили всего четыре героя из 26. Среди них — главный антагонист сериала, предводитель Белых ходоков Король Ночи.

Но в целом средний рост смертности за восьмой сезон вырастет на 63% по сравнению с предыдущим сезоном, резюмируют аналитики Газпромбанка.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru