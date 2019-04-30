Чистая прибыль банка «Восточный» по МСФО за 2018 год выросла на 70% и составила 7,4 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Активы банка за год увеличились на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 234 млрд рублей.

Общий кредитный портфель банка вырос на 3,8 млрд рублей. Основным драйвером роста стало развитие розничного кредитования: кредитный портфель физлиц увеличился на 12,3% до 9,7 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за 2018 год вырос на 102%, или на 6,4 млрд рублей по сравнению с 2017-м. Основной фактор роста — развитие розничного бизнеса. Процентные доходы по портфелю физлиц выросли на 14,9%.

Чистый комиссионный доход банка увеличился по сравнению с прошлым годом на 25,3%. Основными драйверами роста комиссионных доходов банка в 2018 году стали расчетно-кассовое обслуживание, продажа комиссионных продуктов и во многом гарантийный бизнес, который показал прирост на 32,4%, или на 556 млн рублей.