Конституционный суд отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на нормы российского законодательства, на основании которых в банк была введена временная администрация. Об этом сообщается в опубликованном в картотеке дел Конституционного суда документе.

«Банк «Югра» считает, что оспариваемые законоположения не соответствуют статьям 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они позволяют суду не проверять фактического наличия оснований для введения временной администрации в кредитной организации, а сослаться лишь на сделанное Банком России с учетом имевшихся у него сведений предположение о возможном наличии указанных оснований, не предполагают проверки законности действий Банка России по утверждению плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в мероприятиях по предупреждению банкротства кредитной организации и проверки законности его содержания, позволяя суду ограничиться проверкой наличия доказательств формального утверждения Банком России этого плана, а также позволяют Банку России выносить предписания со сроком исполнения, соблюдение которого заведомо невозможно», — говорится в документе.

Как уточняется в определении суда, бывшее руководство «Югры» оспаривает конституционность положений пункта 1 статьи 18926 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и конституционность статьи 73 федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», устанавливающей порядок проведения Банком России проверок кредитных организаций (их филиалов).

«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы публичного акционерного общества банк «Югра», поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой», — указано в определении.

Отмечается, что определение КС по данной жалобе окончательно и дальнейшему обжалованию не подлежит.