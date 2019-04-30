Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Банка Казани на уровне «BB+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА , рейтинг банка определяется сохранением удовлетворительной оценки его достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценки фондирования и ликвидности.

Агентство сохраняет оценку бизнес-профиля банка на относительно низком уровне, учитывая его небольшую долю на рынке банковских услуг. Аналитики отмечают неизменность основных направлений развития кредитной организации, приоритетом которого является работа с юридическими лицами. При этом Банк Казани наращивает долю непроцентного дохода, что позитивно влияет на оценку диверсификации источников выручки. Региональная концентрация деятельности банка оценивается АКРА как высокая, несмотря на открытие банком ряда отделений за пределами Татарстана. В структуре собственности продолжается рост доли ключевого акционера, при этом ее прозрачность остается прежней. АКРА обращает внимание на умеренный уровень диверсификации операционного дохода банка и риски его региональной концентрации.

АКРА напоминает, что акционерами Банка Казани являются МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений города Казани» (около 40%) и ООО «Лизинг-Трейд» (около 60%), основным конечным бенефициаром которого является Оскар Прокопьев (99,86%).

Оценка достаточности собственного капитала банка остается удовлетворительной, что определяется существенным буфером абсорбции непредвиденных убытков при ограниченной способности к генерации собственного капитала. На способность банка к генерации капитала отрицательно влияет его ограниченная операционная эффективность, а также выплата дивидендов. «Ограниченная способность к генерации капитала, по оценке АКРА, может негативно отразиться на способности Банка Казани выдержать увеличение стоимости кредитного риска без дополнительных вливаний в основной капитал», — отмечается в релизе.

Подтверждая удовлетворительную оценку риск-профиля банка, АКРА отмечает умеренный рост кредитов с просрочкой свыше 90 дней и общего объема проблемных и потенциально проблемных кредитов в 2018 году. Вместе с этим произошло снижение доли кредитов, выданных десяти крупнейшим группам связанных заемщиков, что в совокупности с адекватной оценкой уровня риск-менеджмента определило сохранение оценки качества портфеля. Банк Казани продолжает сокращать объем кредитования компаний строительной отрасли (около 30% основного капитала), однако увеличивает портфель кредитов компаниям сектора недвижимости (61,1% основного капитала).



«АКРА обращает внимание на рост доли условных обязательств банка перед строительными компаниями до 118% основного капитала. Повышенный объем операций с компаниями, представляющими высокорискованные отрасли, ведет к ограничению оценки риск-профиля», — говорится в сообщении.