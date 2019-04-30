Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать ВТБ за нарушение закона о рекламе из-за рассылки СМС-сообщений. Об этом сообщается в пресс-релизе службы.

«Поступило обращение физического лица, содержащее информацию о получении им от ВТБ СМС-рекламы кредита без предварительного согласия на ее получение. По результатам рассмотрения обращения в отношении банка было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 и части 3 статьи 28 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», — говорится в сообщении.

Было установлено, что в рекламном СМС-сообщении банк не указал всех существенных условий, влияющих на фактическую стоимость кредита, а также наименование лица, оказывающего финансовую услугу.

«Московское областное УФАС России признало банк ВТБ нарушившим часть 7 статьи 5, части 1 и 3 статьи 28 закона о рекламе и приняло решение о передаче материалов дела должностному лицу для рассмотрения вопроса о привлечении банка к административной ответственности», — заключили в ФАС.