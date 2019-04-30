Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Мострансбанке, 30 апреля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с его бывших контролирующих лиц в общем размере более 4,204 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Как следует из сообщения агентства, ответчиками по иску выступают бывший предправления банка и член его совета директоров Сергей Захариков, бывший председатель совета директоров Александр Шуриков, бывшие члены совета Михаил Китросер, Татьяна Алексеева, Александр Суриц и бывший член правления Николай Яковлев.



В ходе конкурсного производства агентство установило, что контролирующими лицами «осуществлены хищение не учтенных на балансе банка вкладов физических лиц, вывод денежных средств посредством их необоснованного перечисления на счета технических организаций, а также выдача кредитов техническим организациям... Данные действия причинили убытки банку».