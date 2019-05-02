Восьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Прокуратуры Тюменской области и отменил решение Арбитражного суда Тюменской области по ее иску к Стройлесбанку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что 15 марта 2017 года Стройлесбанк и АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» заключили договор о предоставлении кредитной линии. За открытие кредитной линии банк незаконно удержал с лизинговой компании комиссионное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей, следует из релиза.

В прокуратуре напоминают, что около 90% акций лизинговой компании находятся в собственности Тюменской области.

В связи с этим прокуратура области обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском о признании недействительным условия договора об уплате банку комиссии и о возврате денежных средств лизинговой компании.

Арбитражный суд в декабре 2018 года в удовлетворении исковых требований надзорного ведомства отказал, и прокуратура области обжаловала решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде в Омске.

Апелляционный суд 30 апреля отменил решение тюменского арбитража и вынес новое решение об удовлетворении иска областной прокуратуры, взыскав с банка в пользу лизинговой компании уплаченную комиссию в размере 400 тыс. рублей. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда вступило в силу.

