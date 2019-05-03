Сбербанк советует россиянам, отправляющимся за рубеж на майские праздники, иметь карты разных платежных систем, хотя бы одну валютную карту, а также реже снимать деньги в банкоматах.

«Откройте карты разных платежных систем на случай, если банкомат или магазин принимает только одну из них. Распределите деньги между картами и храните их в разных местах — если одна пропадет, вы не останетесь с пустыми руками», — отметили в банке.

Кроме того, эксперты советуют открыть валютную карту, чтобы при оплате покупок банк не брал плату за конвертацию рублей в другую валюту. Стоит взять с собой наличные деньги, хотя бы небольшую сумму, напоминают в Сбербанке. «Ситуации, когда нужны наличные, не редки, а снимать их невыгодно. Купюры пригодятся и в том случае, если карта потеряется или окажется временно заблокирована», — указали в кредитной организации.

Также в банке напомнили о комиссии за снятие наличных в банкоматах. «Реже снимайте деньги в банкоматах, помните про комиссию за снятие наличных за границей. У Сбербанка она составляет 1%, но банкомат, с которого вы снимаете деньги, принадлежит другому банку, и он тоже может брать плату», — указали там.

Кроме того, в Сбербанке посоветовали использовать банкоматы, установленные в защищенных местах, например в офисах банков или крупных торговых центрах, не использовать устройства самообслуживания в присутствии подозрительных лиц и не принимать помощи по их использованию от незнакомцев.

Наконец, в кредитной организации посоветовали россиянам предупреждать банк о поездках. «Операции с вашей картой в другой стране могут показаться банку подозрительными, особенно если в ней активны мошенники. Чтобы карту не заблокировали, сообщите о поездке заранее», — подчеркнули в Сбербанке.