Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (в том числе от дочерних банков — Росбанка, «ДельтаКредита» и Русфинанс Банка) в I квартале 2019 года выросла по МСФО на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20 млн евро, следует из сообщения финансовой организации.

Объем непогашенных кредитов при этом вырос на 18,2% при постоянных курсах валют по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль от банковской деятельности в годовом выражении поднялась на 12,5% до 199 млн евро, а операционные расходы выросли на 3,2%.

Чистая прибыль группы Societe Generale в I квартале составила 631 млн евро, снизившись на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Аналитики ожидали показатель на уровне в 637 млн евро, пишет агентство Reuters.

Прибыль от банковской деятельности при этом сократилась на 1,6% в годовом выражении и составила 6,191 млрд евро. Прогноз составлял 6,07 млрд евро. Операционная прибыль уменьшилась на 16,1% до 1,138 млрд евро. Бумаги группы в ходе торгов дорожают на 3%.