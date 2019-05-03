Чистая прибыль Новикомбанка в 2018 году составила 18,4 млрд рублей по МСФО, следует из сообщения кредитной организации.



Чистый процентный доход за отчетный период вырос на 43% до 11,6 млрд рублей. Активы Новикомбанка увеличились на 14% и превысили 406,7 млрд рублей. Объем кредитного портфеля по итогам 2018 года вырос на 53% до 248,5 млрд рублей. Основной объем кредитов предоставлен на цели финансирования деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей — приборо- и станкостроения, авиационной и автомобильной промышленности.

«Стратегия развития Новикомбанка основывается на построении партнерских отношений с крупными промышленными предприятиями. Внедрение комплексного подхода к обслуживанию предприятий обеспечило финансовой организации устойчивую ресурсную базу и позволило увеличить остатки на клиентских счетах на 16% до 361,1 миллиарда рублей. Успешная клиентская политика, эффективные процедуры обработки кредитных заявок и современные подходы к структурированию сделок позволили Новикомбанку сохранить качественную базу доходов и сформировать процентные доходы в размере 25,2 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.