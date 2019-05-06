Верховный суд (ВС) РФ не разрешил банкам брать плату за переводы денег «задним числом»: должно быть доведено до клиента изменение политики обслуживания и получено его согласие на получение услуг по новым тарифам.

До высшей инстанции с жалобой дошел клиент Совкомбанка, с которого списали не предусмотренную договором комиссию за зачисление денежных средств на его счет. В марте 2017 года ему перевели 1,2 млн рублей, из которых банк удержал 120 тыс. рублей комиссии, или, согласно условиям договора, 20%. Заявитель просил вернуть деньги, а также выплатить ему проценты за их использование, штраф и компенсацию морального вреда. По мнению истца, взимание комиссии является незаконным, так как такой тариф стал действовать после заключения им договора с банком и кредитная организация не довела до него сведения об изменении своей политики.

Дзержинский суд Волгограда удовлетворил иск частично. Суд установил, что стороны заключили договор об открытии банковского счета физического лица. В один день на счет клиента тремя трансакциями поступили деньги от юридических лиц, по которым банком была удержана комиссия. На момент заключения договора операции по зачислению денежных средств в безналичном порядке не являлись платными. Суд установил, что истец был ознакомлен именно с такими условиями банка при заключении договора. Позднее банк ввел новые тарифы: при зачислении на счет более 600 тыс. рублей с владельца взимается комиссия в размере 20%. Суд первой инстанции счел, что банк, внося коррективы в тарифы, в одностороннем порядке изменил условия заключенного с истцом договора, не известив об этом самого клиента. Суд апелляционной инстанции позицию коллеги не поддержал и отклонил все претензии истца. Волгоградский областной суд решил, что банк имел право удержать деньги клиента, при этом сослался на закон о противодействии отмыванию доходов.

Апелляционная инстанция указала, что истец не представил банку запрашиваемые документы, что может свидетельствовать «о его попытке уклониться от соблюдения процедур обязательного контроля, введенных ответчиком на основании положений федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«В связи с чем действия банка по удержанию комиссии являются законными и соответствующими как условиям договора банковского счета, так и тарифам банка, а потому оснований считать данную комиссию неосновательным обогащением ответчика не имеется», — посчитала коллегия областного суда.

Верховный суд РФ не согласился с решением апелляционной инстанции, напомнив, что закон о банковской деятельности предписывает кредитным организациям доводить до сведения клиентов изменения условий обслуживания. Также закон однозначно обязывает банки получать согласие потребителя на оказание услуг на определенных условиях, указывает ВС.

«Закон не содержит запрета банкам изменять условия банковского обслуживания и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, но в случаях с клиентами — физическими лицами до оказания услуги должно быть достигнуто соответствующее соглашение о возможности изменения договора банковского обслуживания в форме, которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на этих условиях и добровольный выбор им объема оказанных услуг», — отмечается в определении.

В ВС также обратили внимание на позицию областного суда, который привязал к спорной ситуации закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ссылаясь на его положения, суд сделал вывод, что банк был вправе взимать спорную комиссию при выявлении обстоятельств, дающих основание отнести сделки клиента к сомнительным.