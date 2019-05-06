Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «ФК Открытие» о взыскании 60 млн рублей с бывшего члена правления банка Александра Тарабрина, говорится в решении суда.

Столичный арбитраж признал недействительной сделку от 1 августа 2017 года о выплате банком в пользу Тарабрина премии в размере 60 млн рублей.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам о признании сделок по выплате премий недействительными и выплате денежных средств.

В сентябре 2018 года арбитраж отклонил заявления банка «ФК Открытие» об аресте денежных средств и временном ограничении на выезд из РФ девяти бывших топ-менеджеров. Банк указал, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку трудовые отношения ответчика с истцом прекращены, а заявитель не располагает информацией относительно трудоустроенности и дохода ответчиков. Также не исключена возможность выезда ответчиков за пределы России, отметил заявитель. Ряд заявлений банка также были отклонены судом.