Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду апреля составила около 7,49% годовых против 7,54% за вторую декаду месяца, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.

Таким образом, ставка уменьшилась на 0,05 процентного пункта.



Напомним, перед этим ставка едва заметно выросла после резкого снижения (почти на 0,2 п. п.) в третьей декаде марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада. До этого на протяжении более полугода (начиная с августа 2018-го) ставка практически непрерывно росла , не считая нескольких случаев стагнации и еще одного неожиданного снижения (по итогам первой декады февраля этого года), которое произошло, несмотря на увеличение депозитных ставок некоторыми банками из топ-десятки.



Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России два раза за прошлый год повышал ключевую ставку: в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и декабре, оба раза — на 0,25 п. п. После этого ЦБ три раза, по итогам заседаний совета директоров в феврале, марте и апреле этого года, сохранял ставку на уровне 7,75%. Ближайшее заседание по ключевой ставке состоится 14 июня.



В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.



Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на апрель).