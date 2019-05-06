Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Джей энд Ти Банку рейтинг на уровне «ruВВВ» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, невысоким качеством активов, устойчивой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении.

Джей энд Ти Банк — дочерний банк чешского J&T Banka, A.S., специализируется на комплексном обслуживании корпоративных клиентов и операциях на рынке ценных бумаг. Банк представлен головным и дополнительным офисами в Москве. Крупнейшими бенефициарами кредитной организации выступают Йозеф Ткач и Иван Якабович, которым принадлежит по 45% акций.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ в сочетании с низкой диверсификацией бизнеса. При этом агентство отмечает, что на портфель ценных бумаг и высоколиквидные краткосрочные компоненты приходится около 73% валюты баланса, вследствие чего размер активов кредитной организации может быть подвержен существенным колебаниям.

Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств в сочетании с высокой устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков. При этом деятельность банка характеризуется невысокими показателями рентабельности при низком покрытии чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за IV квартал 2018 года — около 83%).

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности на фоне приемлемой диверсификации ресурсной базы по кредиторам. Также агентство положительно оценивает наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг, что потенциально позволит заместить отток около 34% привлеченных средств по состоянию на 1 марта 2019 года.



В целом, указывают аналитики, качество корпоративного управления и риск-менеджмента соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Действующая стратегия развития банка на 2019 год направлена на умеренный рост объемов бизнеса, в том числе за счет сделок M&A, эффект которых на текущий момент, по мнению агентства, оценить затруднительно. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности, по мнению агентства, может оказаться недостаточным для достижения долгосрочных целей и укрепления конкурентных позиций в перспективе нескольких лет на фоне снижения маржинальности бизнеса в секторе и роста конкуренции со стороны крупных федеральных банков.