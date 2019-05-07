Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 2,1 млрд рублей с компании O1 Group Finance и кипрской O1 Group Limited, входящих в O1 Group бизнесмена Бориса Минца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Взыскать солидарно 2 миллиарда 30 миллионов рублей стоимости облигаций и 100 миллионов просроченных платежей», — огласила решение судья.

Представитель ПСБ ранее сообщил в суде, что банк является владельцем облигаций, выпущенных O1 Group Finance, при этом кипрская компания выступила поручителем эмитента. В связи с допущенными дефолтами по выплате купонного дохода ПСБ в октябре направил соответчикам требование о досрочном погашении облигаций.

Как следует из материалов судебных разбирательств, O1 Group Finance в бизнес-группе Минца занималась привлечением финансов через выпуск ценных бумаг.