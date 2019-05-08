Банк «Союз» выпустил обновленную версию мобильного приложения для физлиц. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В новой версии был усовершенствован сервис оплаты услуг ЖКХ, стали доступны переводы в долларах и евро, проверка задолженности по штрафам ГИБДД, налогам и сборам ФНС и ФССП и других государственных структур и их оплата. В приложении также стало возможно открывать вклады, были добавлены виджеты с короткой информацией по кредитам и карточки с расширенными данными кредитных продуктов. Появилась функция подключения к программам лояльности.

Обновленное мобильное приложение для платформ Android и iOS уже доступно клиентам банка.