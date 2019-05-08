Бывший председатель наблюдательного совета банка «Камский Горизонт» Рафгат Алтынбаев подал апелляционную жалобу на определение суда об аресте его имущества на сумму 827,3 млн рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Татарстана.

Как сообщает РАПСИ, заявитель обжаловал в апелляции определение республиканского суда от 8 апреля. Тогда суд удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества четырех бывших руководителей банка. Арбитраж установил для каждого из них общую сумму имущества, подлежащего аресту, в размере 827,3 млн рублей.

Также суд 17 декабря 2018 года удовлетворил другое заявление АСВ об аресте имущества бывшего председателя совета директоров банка «Камский Горизонт» Сергея Вострикова, председателя правления Евгения Попова, члена правления Наталии Половинко и менеджера Дарьи Южаковой. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках заявления АСВ о взыскании с бывших руководителей банка 827,3 млн рублей.

Суд арестовал имущество экс-руководства банка «Камский Горизонт» на 827 млн рублей В случае непринятия обеспечительных мер существует вероятность причинения банку значительного ущерба.

В ходе процедуры банкротства было установлено, что с 1 апреля 2015 года по 3 ноября 2016-го контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из кредитной организации ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических лиц и технического юридического лица. Также была выявлена недостача денежных средств в кассах подразделений банка. По информации АСВ, руководителем банка не принимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации.