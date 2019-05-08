Альфа-Банк представил обновленный логотип и фирменный шрифт кредитной организации, сообщается в ее пресс-релизе.

«Основная версия логотипа — обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений. Теперь логотип корректно растрируется при использовании в цифровой среде. Пластика литеры основана на графике фирменного шрифта, вместе они строят узнаваемую архитектуру бренда. В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции «А Альфа-Банк» пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название», — прокомментировали в банке.

Замена логотипа будет происходить постепенно, по мере обновления маркетинговых материалов. Новые офисы Альфа-Банка будут открываться в обновленном дизайне, вывески на действующих отделениях будут меняться в рамках планового ремонта. Во всех маркетинговых коммуникациях банка будет использоваться шрифт, на основе которого был сделан логотип.

Ранее Альфа-Банк менял фирменный стиль в 2006 году.