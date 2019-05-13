ВТБ и Почта Банк отказались от коллективных договоров страхования заемщиков, сообщает «Коммерсант» . Решение отказаться от коллективного страхования заемщиков принял и МТС Банк. К 2020 году отказаться от коллективной схемы планируют и в Русфинанс Банке.

В ВТБ пояснили, что индивидуальная схема «является более понятной для клиентов». «Агентская схема страхования более востребована клиентами и имеет важное преимущество — период охлаждения, в течение которого можно отказаться от договора индивидуального страхования», — добавил вице-президент Почта Банка Григорий Бабаджанян.

По словам начальника отдела комиссионных и страховых продуктов МТС Банка Артема Верченко, это произошло в связи с ростом обращений клиентов, а также «общей позицией ЦБ относительно коллективного страхования». В ЦБ подтвердили, что по итогам взаимодействия регулятора с кредитными организациями ряд банков внедрили в схему коллективного страхования право на отказ от договора с возвратом страховой премии или отказались от данной схемы в пользу индивидуального страхования.

О намерении дальше предлагать договор коллективного страхования клиентам сообщили в Промсвязьбанке, Совкомбанке, Связь-Банке. В Сбербанке коллективное страхование продолжат использовать наравне с индивидуальным. В Связь-Банке и Сбербанке уточнили, что предоставляют клиентам возможность отказаться от такого договора в период охлаждения.

Закон, закрепляющий 14-дневный период охлаждения и предусматривающий возврат заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, был принят Госдумой в первом чтении в августе 2018 года. Предполагалось, если при получении кредита заемщик был присоединен к договору коллективного страхования, он сможет получить только те средства, которые пошли на уплату премии, без агентского вознаграждения банка, которое может составлять до 90% от уплаченной за страховку суммы. ЦБ предлагал распространить период охлаждения и на коллективное страхование, а также при отказе от такой страховки обязать кредитора возвращать денежные средства в размере всей полученной банком суммы за страховку, но Минюст указал, что возврат суммы комиссии невозможен, поскольку услуга банка по подключению заемщика к программе страхования оказывается единовременно и к моменту истечения периода охлаждения уже может быть реализована.

На запрос издания в Минюсте сообщили, что им были подготовлены и направлены в комитет Госдумы по финансовому рынку «предложения по доработке законопроекта ко второму чтению, направленные на решение проблемы возврата страховой премии, уплачиваемой страховщику по договору коллективного страхования».