Интерес к пакету акций Еврофинанс Моснарбанка проявили несколько банков, хотят получить его на безвозмездной основе, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Да, есть интерес, пока правда за бесплатно. То есть купить никто не хочет, хотят получить бесплатно», — сказал Моисеев, указав, что интересантов много и это банки. По его словам, правительство не планирует докапитализировать Еврофинанс Моснарбанк.

Вместе с тем он отметил, что для бесплатной передачи банка требуется соответствующее решение на уровне правительства. «Потому что нет такой функции у нас — просто взять и отдать бесплатно. То есть это должно быть решение на уровне либо закона о бюджете, либо как минимум указа президента», — пояснил замминистра.

«То есть это решение, которое не может быть просто актом правительства. Распоряжение правительства может быть просто о проведении торгов и продаже по максимальной цене. Но пока ни туда, ни сюда мы не пошли. Пока еще не консолидировали все акции», — резюмировал Моисеев.

Минфин предлагает продать акции Еврофинанс Моснарбанка или внести в капитал госбанка Также он отметил, что банк с запасом исполняет нормативы, имеет качественные активы и высокий уровень капитализации.

Минфин США в марте добавил Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или трансакции с этим банком.