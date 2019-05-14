Сейчас объем кредитов физлицам в Юникредит Банке находится на уровне конца 2014 года и составляет по итогам I квартала 161 млрд рублей

Новым главой розничного бизнеса ЮниКредит Банка может стать Михаил Повалий, ранее работавший в Альфа-Банке и Visa, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники в банке.

«Михаил займет место Ивана Матвеева, который входил в состав правления как куратор розницы и покинул банк 30 апреля (после почти девяти лет работы), — говорит один из собеседников издания. — О назначении будет объявлено в ближайшее время». Также после согласования с ЦБ Повалий может войти в правление банка, курируя розницу и малый бизнес.

Источники, знакомые с ситуацией в UniCredit Group, указывают, что сейчас идет формирование ее новой четырехлетней стратегии, в которой значительное влияние уделяется развитию розничного бизнеса дочерних банков, в том числе и в России, а также усилению работы с малым бизнесом. Именно этим, по словам собеседников «Коммерсанта», может заняться Повалий.

Михаил Повалий покинул Visa 31 декабря 2018 года, проработав там чуть более года. С 2005 по 2017 год он в разных должностях работал в Альфа-Банке, в том числе курировал розничный бизнес и входил в правление.

Согласно рейтингу «Интерфакса» по итогам I квартала, ЮниКредит Банк занимал восьмое место по активам в банковской системе (1,437 трлн рублей). Но доля розницы в кредитном портфеле банка крайне незначительна — 14%. При этом банк в прошлом году рос в розничном кредитовании медленнее рынка. Если смотреть на динамику розничного кредитного портфеля ЮниКредит Банка на более длинном горизонте, то, по данным Frank RG, объем кредитов физлицам на данный момент находится на уровне конца 2014 года и составляет по итогам I квартала 161 млрд рублей. По этому показателю банк за указанный период опустился с девятого на 13-е место на фоне опережающего роста рынка. За тот же период объем розничного кредитного портфеля по системе в целом вырос на 37% до 15,5 трлн рублей.