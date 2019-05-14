Госдума подготовила поправки в закон о схеме передачи Связь-Банка от госкорпорации «ВЭБ.РФ» в пользу Промсвязьбанка (ПСБ), на базе которого создан опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, сообщает РБК.
По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе чтение пройдет 14 мая, третье может состояться на следующей неделе. Таким образом, Госдума может принять закон уже в мае. Предполагается, что Связь-Банк будет передан Промсвязьбанку в текущем году, подчеркнул Аксаков.
Законопроект предлагает закрепить за правительством право в 2019 году принять в казну (Росимущество) акции Связь-Банка, которые ВЭБ передаст безвозмездно. У правительства также будет право в текущем году внести акции Связь-Банка в уставный капитал Промсвязьбанка «в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка». Оборонный банк после санации был передан ЦБ Росимуществу, сейчас в его собственности 100% акций ПСБ, свободных для выкупа государством акций нет. «Возможно, будет допэмиссия (акций Промсвязьбанка)», — сказал РБК Анатолий Аксаков.
В проекте закона также прописано, что если Промсвязьбанк станет владельцем больше 95% акций Связь-Банка, он будет обязан выкупить оставшиеся ценные бумаги у других акционеров по рыночной цене.
Процесс докапитализации Промсвязьбанка за счет акций Связь-Банка выведут из-под действия сразу нескольких законов, следует из законопроекта. На процедуру не будут распространяться положения закона «О Центральном банке», которыми устанавливается обязанность уведомления регулятора о приобретении долей в кредитных организациях. Процесс передачи также не будет подлежать раскрытию информации в соответствии с действующими законами.
Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.
У Связь-Банка для передачи Росимуществу должна быть высокая достаточность капитала, говорил после набсовета ВЭБа в марте глава госкорпорации Игорь Шувалов. Перед сделкой ВЭБ должен будет освободить банк от проблемных активов, которые остались на его балансе за время санации. Одновременно с вопросом передачи Связь-Банка ВЭБ обсуждает с Минфином и ЦБ вопрос переоформления долга госкорпорации перед регулятором на 212 млрд рублей. Эти деньги регулятор выделял ВЭБу с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-Банка и «Глобэкса».
В законопроекте прописано, что на приобретение Промсвязьбанком акций Связь-Банка не будет распространяться инструкция регулятора, которая ограничивает предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал кредитной организации 20-процентным уровнем. По данным ЦБ, уставный капитал Промсвязьбанка составляет 75 млрд рублей, а 20% от 75 млрд рублей — 15 млрд рублей. Собственный капитал Связь-Банка — 27 млрд рублей.