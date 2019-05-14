Чистая прибыль Сбербанка за январь — апрель 2019 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ, неконсолидированные данные) составила до 293,4 млрд рублей, что на 11,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.



В апреле банк заработал 75,2 млрд против 66,3 млрд рублей годом ранее.

Чистый процентный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% до 406,4 млрд рублей. При этом месячный рост в апреле 2019 года ускорился до 4,8% по сравнению с апрелем 2018-го.



«В апреле Сбербанк заработал рекордную прибыль в размере 75,2 миллиарда рублей за счет ускорения темпов роста чистого процентного дохода и улучшения качества кредитного портфеля, — говорится в комментарии заместителя председателя правления Сбербанка Александра Морозова. — Результаты апреля соответствуют нашим ожиданиям. Важным долгосрочным драйвером сохранения высокой рентабельности капитала, которая за четыре месяца составила 22,3%, является рост доли розничных кредитов в кредитном портфеле».



Чистый комиссионный доход увеличился на 7,9% до 138,8 млрд рублей преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. В рамках сближения учета по РСБУ и МСФО с 2019 года банк внес изменения в методологию учета комиссионных доходов и расходов, влияющие на календаризацию их признания, что будет в основном нивелировано по итогам года.



Операционные расходы выросли на 9,7%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года продолжает влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО «Сбербанк», проведенный во второй половине прошлого года, а также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, отмечают в банке.

Расходы на совокупные резервы за четыре месяца составили 14,2 млрд рублей.

Активы в апреле выросли на 1,0% до 27,5 трлн рублей в основном за счет розничных кредитов и ценных бумаг.



Корпоративным клиентам за четыре месяца выдано кредитов на 3,3 трлн рублей. Кредитный портфель за апрель сократился на 1,5% и составил 12,9 трлн рублей. Частным клиентам с начала года выдано кредитов на 1 трлн рублей. Портфель розничных кредитов в апреле увеличился на 1,7% и составил 6,5 трлн рублей.

Объем просроченной задолженности в апреле сократился на 63,9 млрд рублей. Портфель ценных бумаг в апреле увеличился на 4,6% и составил около 3,3 трлн рублей. Рост произошел преимущественно за счет приобретения краткосрочных коммерческих ценных бумаг, а также облигаций федерального займа.

Средства физических лиц за месяц увеличились на 359 млрд рублей, или на 2,8%, что позволило сократить привлечение более дорогих средств юридических лиц на 231 млрд рублей, или на 3,2%. Совокупные средства клиентов за месяц увеличились на 0,6% и превысили 20,2 трлн рублей.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в апреле практически не изменились. Общий капитал вырос на 60 млрд рублей. Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 274 млрд рублей в основном под влиянием розничных кредитов и портфеля ценных бумаг.