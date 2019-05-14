TCS Group Holding PLC осуществит в конце мая вторую в 2019 году выплату промежуточных дивидендов на общую сумму порядка 31 млн долларов. Об этом сообщают в Тинькофф Банке.

Основанная предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group, в которую входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр разработки», представила во вторник квартальную отчетность по МСФО, согласно которой чистая прибыль группы за первые три месяца 2019 года увеличилась на 25% в годовом выражении до 7,2 млрд рублей.

«Согласно новой дивидендной политике группы совет директоров одобрил вторую в 2019 году выплату промежуточных дивидендов за I квартал в размере 0,17 доллара США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно 31 млн долларов США. В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 24 мая 2019 года, состоится ориентировочно 28 мая 2019-го. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 23 мая 2019 года», — указано в релизе.

Уточняется, что выплата дивидендов держателям глобальных депозитарных расписок (ГДР) группы состоится приблизительно через три — пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.



В марте этого года TCS Group объявила о первой выплате промежуточных дивидендов в общем размере порядка 58,4 млн долларов.