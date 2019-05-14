Чистая прибыль российского бизнеса группы ОТП (с учетом онлайн-проекта Touch Bank) в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по стандартам МСФО по итогам I квартала 2019 года составила 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба группы.



Чистые комиссионные доходы за первые три месяца текущего года выросли по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 20% в рублевом выражении и составили 1,8 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель банка достиг 153 млрд рублей, рост год к году составил 22%. Объем розничных кредитов достиг 136,9 млрд рублей, увеличившись за год на 23%.

Объем корпоративных кредитов вырос на 12% до 15,9 млрд рублей. Рабочий кредитный портфель в рублевом выражении увеличился на 24% и составил 130 млрд рублей.

Портфель розничных депозитов вырос на 9% до 71,7 млрд рублей. Портфель корпоративных депозитов вырос до 20 млрд рублей, рост составил 70%.

Покрытие резервами просроченного кредитного портфеля увеличилось с 139% до 153%. Доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, сократилась с 15,3% до 14,1%.

Показатель достаточности капитала (Н 1.0 Банка России) по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 15,5%.