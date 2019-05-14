Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 4 февраля этого года процедуру конкурсного производства в банке «Агросоюз», по итогам инвентаризации его имущества на указанную дату выявило недостачу на общую сумму 16 млрд 622,593 млн рублей. Такие данные опубликованы на сайте АСВ.

Наибольшая сумма приходится на недостачу денежных средств на корреспондентском счете в банке-корреспонденте, не являющемся резидентом РФ, — 15 млрд 590,465 млн рублей, уточняют в агентстве. На основные средства и хозяйственные затраты приходится 686,476 млн рублей недостачи, на кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, — 221,102 млн, на прочие активы — 124,55 млн. Недостача обусловлена отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов и непередачей имущества.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов банка, а также взаимодействию с контрагентами для получения подтверждающих документов», — говорится в сообщении АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на балансовых счетах банка (банковское оборудование, оргтехника, мебель), в количестве 6 219 единиц.

ЦБ: активы из «Агросоюза» выводились в том числе через отчуждение недвижимости и автотранспорта По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 16 млрд.

Лицензия у «Агросоюза» была отозвана 7 ноября 2018 года. Объясняя свое решение, Центробанк в числе прочего указывал, что кредитная организация для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности осуществляла «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера капитала. «В частности, во избежание возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации ее единственным участником в течение 2018 года девять раз оказывалась финансовая помощь на общую сумму 750 млн рублей. Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа», — отмечали в Банке России.

Кроме того, регулятором был установлен факт отсутствия в кассе «Агросоюза» более чем 1,3 млрд рублей наличных денежных средств, что было сопоставимо с размером его капитала. При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.

США 3 августа 2018 года ввели санкции в отношении банка «Агросоюз» в рамках комплекса ограничительных мер против Северной Кореи. В сообщении американского Минфина указывалось, что «Агросоюз» провел миллионы долларов через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам.



Незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» сообщалось о выходе Андрея Шляхового, который в течение года единолично владел банком, из капитала организации. Нового собственника банк не раскрывал.

