Банк ДОМ.РФ завершил присоединение подконтрольного Социнвестбанка из Уфы. Запись о прекращении деятельности последнего в связи с реорганизацией в форме присоединения внесена в ЕГРЮЛ 30 апреля, свидетельствуют материалы Банка ДОМ.РФ.

Центробанк 25 февраля этого года уведомил о начале процедуры реорганизации Банка ДОМ.РФ в форме присоединения к нему Социнвестбанка.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Банк ДОМ.РФ, принадлежащий институту развития «ДОМ.РФ», в декабре резко поправил свое финансовое положение, а его дочерний Социнвестбанк неожиданно превратился из убыточного в один из самых прибыльных в стране.

Банк ДОМ.РФ получил 37,8 млрд рублей дохода от списания своих долгов. В частности, списан межбанковский кредит, полученный от Банка Москвы (ныне БМ-Банк), на 26,3 млрд рублей и проценты по нему на 11,5 млрд. Одновременно Социнвестбанк получил доход от списания своих обязательств в размере 34,5 млрд рублей. Фактически Банк ДОМ.РФ простил «дочке» межбанковский кредит на 24 млрд рублей и проценты на 10,5 млрд.

В итоге Социнвестбанк закрыл 2018 год с прибылью в 31,2 млрд рублей (без учета СПОД) и стал пятым по этому показателю в стране, а Банк ДОМ.РФ получил чистую прибыль в 10,8 млрд.



Агентство по страхованию вкладов 13 мая сообщило об исключении Социнвестбанка из реестра банков — участников системы страхования вкладов с 30 апреля 2019 года в связи с его присоединением к Банку ДОМ.РФ, уточнив, что в ССВ в итоге осталось 748 кредитных организаций, включая 387 действующих банков с лицензией на работу с физическими лицами, шесть действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физлиц, и 355 кредитных организаций в стадии ликвидации.