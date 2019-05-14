Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом Банка Развития Технологий и Сбережений (РТС-Банк), сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор 14 марта отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

«Бизнес-модель АО «РТС-Банк» носила кэптивный характер. Основным видом деятельности являлось кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью», — сообщил ЦБ РФ.

«Дыра» в балансе РТС-Банка оценена в 459 млн рублей Стоимость активов банка оценивается в 890 млн рублей, а обязательства превышают 1,349 млрд.

Кроме того, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем регулятор неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

По информации ЦБ, в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов РТС-Банка осуществлялись непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции.

В деятельности РТС-Банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, отметил регулятор.