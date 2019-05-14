Компания SWIFT расширила доступ к пакету интегрированных платежных сервисов для России и запустила сервис по рассмотрению и разрешению споров по платежным операциям в режиме реального времени. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Интегрированные непосредственно в SWIFT GPI-сервисы будут опробованы в пилотном режиме 12 крупными банками. Газпромбанк станет одним из первых участников пилота. По окончании пилота сервис будет доступен всем 10 тыс. банкам в сети SWIFT.

Как указывают в компании, новый сервис предназначен, чтобы ускорить решение операционных, нормативных и касающихся комплаенса вопросов, возникающих в цепочке проведения платежей. Причиной возникновения такой проблемы может стать недостаточная или неверная информация, например обоснование или дата платежа, а также различные контрольные, комплаенс- или нормативные требования в разных юрисдикциях. В каждом подобном случае запрашивается дополнительная информация и проводятся соответствующие проверки.