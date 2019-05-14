Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Тинькофф Банка на уровне «A(RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный». Рейтинг рублевых облигаций банка также подтвержден на уровне «А(RU)», субординированных еврооблигаций — на уровне «BB+(RU)».

Как отмечается в релизе АКРА , кредитный рейтинг Тинькофф Банка на уровне «A(RU)» обусловлен его адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию. «Банк характеризуется умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации», — указывают аналитики.

«Бизнес-профиль банка на уровне «bbb+» отражает сравнительно сильную франшизу в сфере необеспеченного потребительского кредитования в России, что проявляется в сильных позициях Тинькофф Банка на рынке кредитных карт. Кроме того, банк продолжает активно развивать трансакционный бизнес, что способствует повышению диверсификации операционного дохода. Бизнес-профиль учитывает уникальность бизнес-модели банка для российского рынка: Тинькофф Банк — единственный российский онлайн-банк, не имеющий собственной операционной сети и осуществляющий все операции на базе собственной интернет-платформы при сотрудничестве с широкой сетью российских банков-партнеров», — говорится в сообщении АКРА.

Качество управления в Тинькофф Банке оценивается экспертами как высокое в контексте российского банковского сектора. «Это обусловлено спецификой модели бизнеса банка, которая позволяет оперативно внедрять лучшие практики корпоративного управления и осуществлять эффективное руководство бизнес-процессами на всех уровнях, — поясняется в релизе. — Вместе с тем данный субфактор ограничивается концентрацией акционерных рисков на ключевом собственнике, принимающем активное участие в управлении банком».

Достаточность капитала оценивается как сильная; она поддерживается высокими показателями прибыльности. Основой прибыльности деятельности банка является традиционно высокая чистая процентная маржа, которая за три последних года составила в среднем около 22%. Сильный показатель обусловлен способностью Тинькофф Банка благодаря его бизнес-модели поддерживать относительно низкий уровень процентных расходов при традиционно высоких для необеспеченного потребительского кредитования процентных доходах, отмечают в АКРА.



Оценка риск-профиля банка на удовлетворительном уровне опирается на адекватное качество управления рисками и удовлетворительное качество ссудного портфеля. Вместе с тем отмечается, что показатель проблемных кредитов (с учетом их списаний и продаж) составил 18,6% портфеля. По мнению АКРА, быстрый рост кредитного портфеля (в полтора раза в 2018 году и не менее чем на 40% в 2019 году) может обусловить увеличение объема и доли проблемных кредитов по мере вызревания портфеля, особенно в случае экономического спада или ухудшения кредитного качества заемщиков на фоне роста закредитованности населения и введения новых регулятивных требований.

